Positano. Oggi sposi, auguri a Ciro Buonocore ed Annalisa Zaccaro che oggi pronunciano il loro “Sì”

Positano. Alle 11.00 di oggi, ai piedi dell’altare della Chiesa Madre, Ciro Buonocore ed Annalisa Zaccaro realizzeranno il loro sogno d’amore pronunciando il fatidico “Sì”. Ciro è amatissimo a Positano e conosciuto da tutti grazie al suo lavoro come vigile urbano ma anche molto attivo nella comunità parrocchiale. Ed in quella Chiesa dove tante volte è entrato come ministrante questa volta entrerà per il suo giorno più bello insieme alla sua Annalisa. A celebrare le nozze il Vescovo Mons. Michele Fusco. E noi di Positanonews formuliamo a Ciro ed Annalisa gli auguri più belli di una lunga vita insieme, sempre felici come in questa giornata speciale. Auguri di cuore ragazzi.