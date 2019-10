Positano, occupazione suolo pubblico: mega multa per un esercizio di via Rampa Teglia. E’ guerra legale

Continua la battaglia legale tra il Comune di Positano e i titolari di un esercizio commerciale molto noto in paese.

Il tutto fa riferimento ad alcuni provvedimenti emessi dal Comune nel marzo scorso, a firma del Responsabile Area Tecnica Edilizia Privata, con i quali veniva comunicata la conclusione del procedimento amministrativo ed irrogato un pagamento, a titolo di indennità interessi e sanzioni, rilevante: si parla di una somma di quasi 230 mila euro, più circa 70 mila euro, per occupazioni senza titolo di suolo, soprassuolo e sottosuolo comunale

realizzate con manufatti di carattere stabile in via Rampa Teglia e vico Vito Savino.

Difatti, la richiesta di costituzione in giudizio da parte dell’Ente è stata proposto dal Responsabile stesso dell’area tecnica Edilizia Privata, ovvero il geometra Sergio Ponticorvo. Il Comune, quindi, ha deciso di costituirsi in giudizio e ha conferito l’incarico legale ad un avvocato di fiducia dell’amministrazione per tutelare gli interessi dell’Ente. Ecco perché è stata incaricata Matilde Milite, di Cava de’ Tirreni.

Ricordiamo che tale tipologia di incarico viene a configurarsi di natura fiduciaria e che nell’incarico sopracitato è preponderante l’intuitus personae, in quanto si tratta di incarico in via diretta, tenendo conto di una soglia di professionalità, ma soprattutto delle caratteristiche personali dell’incarico e della fiducia che il committente ripone in lui.

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la decisione di continuare la battaglia legale che quindi avrà un seguito. Vi terremo aggiornati.