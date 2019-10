Positano, a Nocelle la perdita del caro Raffaele Casola di 97 anni

Nocelle piange la scomparsa del caro Raffaele Casola di 97 anni, tra l’altro appena compiuti, quindi classe 1922. Dopo un’intera vita dedicata al lavoro ed alla famiglia, nel suo splendido borgo di Nocelle, Raffaele si addormenta tra le braccia del Signore. I figli di Raffaele, sono rimasti accanto fino all’ultimo sospiro prima dell’ enorme dolore per la perdita. Raffaele, detto “Rafel e sufia”, si è spento in seguito ad una lunga vita in buona salute, chiudendo gli occhi serenamente. Le esequie del caro Raffaele, muoveranno dalla sua dimora, domani mercoledì 2 ottobre alle ore 10.15, in vista della Chiesa Santa Croce in Nocelle.

Positanonews abbraccia la famiglia e tutti i parenti di Raffaele, con le più sentite condoglianze. Ricordiamo Raffaele con il suo splendido sorriso.