Positano. Nei giardinetti di Via dei Mulini compare una misteriosa pietra con una foto di una giovane donna, forse un ricordo di chi non c’è più

Positano. Mistero nei giardinetti di Via dei Mulini, di fronte alla Chiesa Madre, dove è comparsa nelle ultime ore una piccola pietra con una foto ritraente una ragazza accompagnata da una lunga scritta: “In Loving Memory Of our Dear Anne. Although you are gone you will never be forgotten. Forever in our thoughts, treasured memories of a dear mother, daughter sister” e dalla dicitura “Memory of Anne”. Tutto lascia pensare al ricordo di una persona scomparsa, forse legata sentimentalmente alla città di Positano.