Positano. Nadia Noemi Celentano, un esempio per tutte le aspiranti ballerine

Nadia, una ragazza determinata e con un sogno ben preciso: la danza, dove con essa si sfoga e lascia andare via tutti i sui pensieri negativi, a 17 anni si diploma in danza classica, contemporanea e modern jazz vince numerosi concorsi internazionali e borse di studio, grazie anche ai suoi eccellenti maestri come; R. Paganini,A. Toromani K. Kadiu P. Scelzo F. Moncini e tantissimi altri, Ecco cosa ci dice;

“La danza per me è sempre stato il momento della giornata in cui mi dedicavo a me stessa, è il mio modo di nutrire l’anima, il mio rifugio. La sala è il luogo in cui metto da parte ogni pensiero o lo trasformo in energia positiva..

Sono cresciuta in una sala di danza, lavorando su me stessa, affrontando i miei limiti e imparando a superarli mentre la mia danza cresceva con me..

È diventata parte di me.. e oggi non sarei la stessa persona senza!

Mi ha insegnato a guardarmi intorno per prendere sempre esempio, a capire che da tutto si può imparare, dal positivo e dal negativo. Mi ha portato a puntare ad essere la migliore versione di me stessa o forse soltanto quella più vera e non la migliore di qualcun altro!

Da tutti gli insegnanti (di danza e non) che ho conosciuto ho sempre cercato di catturare qualcosa che mi colpiva e di renderlo mio.. alcuni di loro sono stati e sono ancora delle figure molto importanti nella mia vita..

poter rappresentare anche la metà di tutto ciò per i piccoli danzatori è per me l’onore più grande !

Oggi mi trovo in una sala di danza, la stessa in cui sono cresciuta, cercando di trasmettere l’amore per questa disciplina ad altre persone e ad aiutarle a diventare dei danzatori migliori e spero delle persone più felici!

Mi auguro per il futuro di poter continuare a fare ciò che sento più mio, ovvero vivere di danza!”

Positanonews Augura a Nadia Noemi Celentano di riuscire a fare frutto della sua bravura e a seguire al meglio i propri sogni!

di 5 Galleria fotografica Positano. Nadia Noemi Celentano, un esempio per tutte le aspiranti ballerine