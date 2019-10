Positano, il Music on the Rocks termina la stagione lavorativa. Riapertura a Pasqua 2020

L’esclusiva discoteca del Music on the Rocks di Positano dopo la sublime stagione estiva con la quale ha riscosso un gran successo, ha disposto il termine della stagione lavorativa a partire da oggi, venerdì 18 ottobre. I locali riapriranno durante il periodo Pasquale dell’anno 2020. Con il Music on the Rocks è prevista anche la chiusura dei locali annessi, quali Ristorante Rada, Fly Lounge bar e Riva Bar.

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare i locali al 089875874, o in alternativa inviare una mail a info@musicontherocks.it.