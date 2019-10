Positano, il Museo Archeologico Romano pronto ad aprire per tutto l’inverno

Il Museo Archeologico Romano di Positano si impone oggi come testimonianza delle meraviglie del passato e come volano per una nuova immagine di Positano, che si afferma, anche e soprattutto, quale crogiuolo d’arte e cultura. La tenacia e la caparbietà della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, antesignana nella scoperta e nella valorizzazione della Domus di Positano, hanno consentito che venisse alla luce tale tesoro, dando concreta dimostrazione dell’importanza rivestita dalla nostra città nei secoli, crocevia di popoli, civiltà e culture.

Il Museo Archeologico Romano, dunque ha predisposto l’apertura per l’intera stagione invernale, ogni giorno dalle ore 10:00 alle ore 16:00, grazie ai tour guidati da archeologi della durata di 30 minuti, l’ultimo alle 15:30.

Il costo del biglietto d’ingresso è di 15€ a persona, e si possono acquistare comodamente cliccando qui oppure in biglietteria al Museo, pagando in entrambi i casi esclusivamente tramite carta di credito o bancomat.