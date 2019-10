Positano, il modello Stefano Sala posa per Guess

Il modello italiano Stefano Sala, pubblica da ieri alcuni post su instagram riguardo qualche scatto a Positano. Stefano ha posato per il celeberrimo brand di Guess, mettendo in mostra il suo volto con zigomi e mento pronunciato, tipico dei fantastici modelli italiani. Non è nuovo il volto di Stefano a Positano, infatti, il modello ha visitato la Costiera Amalfitana nell’anno corrente, sempre per lavoro.

Stefano è nato a Gravedona (Como) il 28 marzo 1990, sotto il segno dell’Ariete. È cresciuto nella villa di famiglia sul lago di Como, vicino al ristorante gestito dai genitori, e dal 2018 è legato alla modella Dasha Dereviankina. Ha una figlia, Sofia (2014), avuta dall’ex fidanzata Dayane Mello.

Ecco alcuni degli scatti del modello per Guess: