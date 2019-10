Positano, Michele De Lucia verso il terzo mandato. Pd e M5S portano avanti l’iter sull’elezione dei sindaci

La prospettiva di una candidatura per il terzo mandato del sindaco di Positano, Michele De Lucia, si fa sempre più concreta. Con le elezioni amministrative alle porte, il primo cittadino uscente del paese verticale, nei prossimi mesi potrebbe essere favorito dalla legge che consente l’elezione a sindaco per il terzo mandato consecutivo, nei comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti.

L’iniziativa parlamentare della Lega, che porta la firma del senatore Massimiliano Romeo, presentata lo scorso 23 luglio, sembrava dovesse finire nel dimenticatoio con l’insediamento del governo giallorosso con la relativa maggioranza in parlamento: settimana scorsa invece, Pd e M5S hanno dato seguito all’iter per la trasformazione dell’iniziativa in progetto di legge, delle modifiche sull’ordinamento degli enti locali, che consentirebbe anche l’elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l’adozione di disposizioni in materia di elezione del sindaco nei piccoli comuni colpiti da eventi sismici e di emolumenti per gli amministratori locali che assumono la carica di componente di organi di amministrazione di società di capitali partecipate.

Modifica TUEL terzo mandato consecutivo del sindaco per i comuni con popolazione sino a 5000 abitanti

Il tema del terzo mandato per i sindaci di comuni fino a 5 mila abitanti, negli ultimi anni è stato condiviso largamente da più forze politiche. Con l’introduzione della legge Delrio del 2014, che ha visto il superamento del limite dei due mandati nei comuni fino a 3 mila, si è manifestata una disponibilità ad estenderlo anche ai suddetti comuni. Il limite dei due mandati è stato introdotto nel 1993, per i bilanciare i maggiori poteri conferiti ai sindaci rispetto a quelli dei consigli comunali, attualmente per molti politici sembra non essere più adeguato per governare piccole realtà. Il sindaco di Positano Michele De Lucia, ma anche suoi colleghi che si apprestano a concludere il mandato nei prossimi mesi, se questo progetto di legge passerà prima delle elezioni che si terranno la primavera del 2020, potrebbero quindi continuare a proporsi per essere confermati al governo del comune.