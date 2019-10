Positano, malore cerebrale: trasportato in eliambulanza a Salerno

Da poco meno di un’ora ci è giunta la notizia che in un hotel di Positano, un uomo è stato colto improvvisamente da un malore cerebrale. Il turista in vacanza a Positano è stato trasportato tempestivamente in ambulanza, scortata prontamente dai Carabinieri fino al campo sportivo per l’elisoccorso, dopodiché è giunto tramite eliambulanza al Pronto Soccorso di Salerno. A quanto pare l’uomo è risultato ora fuori pericolo poiché si è ripreso ed è cosciente.