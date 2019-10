Positano. L’UNVS-CONI premia Ciro Gallo “Sport Leader”

Positano, Costiera amalfitana. Un bel riconoscimento al nostro amico Ciro Gallo torrese di nascita , ma positanese d’adozione e di vita. Da Torre Annunziata a Positano in Costiera amalfitana gli auguri per i riconoscimenti ottenuti con tanta grinta. Dal Kung Fu ai combattimenti Con enorme soddisfazione l’UNVS-CONI Sez. Roma Capitale, unitamente alla Presidenza della Sez. Giulio Onesti diretta dal M° Fabrizio Pellegrini premiano lo Strongman M° Ciro “Max” Gallo con il titolo di “Sport Leader” per la sua straordinaria carriera. Un altro Benenerito d’élite si aggiunge al nostro futuro… Ad Majora