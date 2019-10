Positano, l’influencer Zorana su instagram: “Il nostro panorama era appena uscito da un sogno”

La nota influencer di Sydney, Zorana Andacic, conta circa 300 mila seguaci sul profilo instagram. La giovane influencer, come la maggior parte dei visitatori in Costiera, è rimasta incantata dalla splendida visione di Positano, definendo il panorama come se fosse uscito da un sogno. Zorana ha scritto su instagram “Our view was straight out of a dream” tradotto in italiano “Il nostro panorama era appena uscito da un sogno”. E’ proprio questo che pensa la maggior parte dei turisti in visita a Positano: un sogno.

Nella foto pubblicata su instagram, Zorana ricorda il suo viaggio a Positano di circa un mese fa, e pubblica una foto della sua postazione di lavoro, mentre sogna di tornare nella splendida Costiera Amalfitana.

Zorana sogna di essere nello scenario da favola di Positano.

Ma in realtà è al lavoro.

Tutto ciò evidenzia quanto rimanga a cuore ai visitatori un posto come Positano e la Costiera Amalfitana. Non dobbiamo dimenticare quanto sia apprezzata la nostra terra in tutto il Globo, per cui dobbiamo preservarla, in modo da rimanere nel cuore e nei sogni dei turisti, come nel caso di Zorana.