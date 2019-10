A Positano l’influencer Arshia Moorjani membro de L’Oréal “Qui il mio giorno migliore ieri..”*, ha detto sul suo ultimo post di instagram . Tratti che rivelano l’origine dalla profonda India, ma Americana a tutti gli effetti, anche lei innamorata della perla della Costiera amalfitana . Preferisce usare instagram ma anche you tube, dove chiaramente promuove i suoi prodotti di bellezza, e se questi sono gli effetti c’è da dire che funzionano…

*”Positano, ILYSM💖 The absolute best day yesterday chilling/swimming in the ocean, dancing and hanging with family and friends. I am so blessed! Swimsuit..”