Positano, #io leggo perchè da Montepertuso a Sorrento con Positanonews

“#Io leggo perchè” è la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, e grazie all’energia, all’impegno e alla passione di insegnanti, librai e soprattutto studenti e pubblico che contribuito al successo di questo evento, finora sono stati donati alle scuole oltre 600.000 libri, che oggi arricchiscono il patrimonio librario delle biblioteche scolastiche di tutta Italia, tra cui anche Positano.

Questo pomeriggio alle ore 15:00 ci attende una carovana per “#Io leggo perché” con partenza da Positano in località del bivio Montepertuso fino a Sorrento in direzione Libreria Tasso.

Ci saranno una decina di auto tappezzate con piccoli manifesti che invitano alla lettura e a recarci presso la Libreria Tasso, anche al fine di prendere qualche libro per sé e per la scuola. Giunti in Piazza Lauro, gli studenti verranno accolti dai proprietari della libreria con tavoli, sedute e ovviamente libri.

Positanonews ci sarà e documenterà in diretta questo splendido evento, il cui scopo non è da dimenticare: donare libri alle scuole con l’obiettivo di presentare un’idea originale, che ogni anno ha un tema differente, con la quale le scuole promuovono tra gli studenti la lettura.