Positano, le foto sui social della modella Alessandra Bonelli in vacanza

Positano è chiaramente una meta turistica molto ambita da chiunque voglia rilassarsi in una vacanza, soprattutto romantica. E’ proprio questo il caso di Alessandra Bonelli, la nota modella Peruviana che ha deciso di trascorrere una vacanza a Positano in dolce compagnia. Alessandra, infatti, è da ieri con la sua dolce metà, Miguel Tudela, un surfista anch’esso originario del Perù.

La giovane modella Peruviana ha origini italiane, infatti ha vissuto in italia per alcuni anni, prima di trasferirsi a Lima con la sua famiglia. Dopo svariati anni, Alessandra ha deciso di tornare nella sua amata Italia, e per farlo ha scelto proprio il posto migliore: la nostra Costiera.