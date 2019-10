Positano, le condizioni della strada dopo l’incidente dell’autobus

Non sono per nulla rassicuranti le condizioni della strada e del muro dove ha impattato l’autobus, ieri, sabato 5 ottobre, tra Positano e Tordigliano. Percorrendo questa mattina la strada dove è avvenuto il sinistro (è già il secondo in poco tempo), possiamo notare che la situazione non è per nulla migliorata e non è stato messo in sicurezza l’asfalto estremamente scivoloso perché contaminato di gasolio.