Positano, l’autobus ha perso il controllo: c’era gasolio sull’asfalto. Sentiamo le parole dei turisti

Abbiamo sentito le parole di tutti i coinvolti nell’incidente a Positano, in direzione Tordigliano. Stando a quanto riferisce l’autista dell’autobus, il veicolo avrebbe perso aderenza non a causa degli pneumatici o dell’impianto frenante, bensì per colpa di alcune tracce di gasolio sul manto stradale, proprio nella curva che pende in discesa. Abbiamo intervistato anche i passeggeri coinvolti, per fortuna nessun ferito, ma la situazione è sempre la stessa da circa due ore: una trentina di turisti provenienti da Gubbio sono in attesa dei soccorsi e di un altro autobus che li possa trasportare dove erano diretti, ma nel frattempo non sono stati neanche soccorsi, ma devono attendere sul ciglio della strada tra centinaia di auto che transitano. Inoltre molti dei passeggeri sono anziani.