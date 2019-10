Positano. L’appello virale di Jada Amendola “Troviamo una famiglia per Zoe”

Positano, Costiera amalfitana. Abbiamo trovato Jada Amendola sulla spiaggia in compagnia di una cagnolina bellissima e dolcissima. E’ da una settimana che cerca di trovargli una famiglia, la ha raccolta dalla spiaggia della Costa d’ Amalfi. Le abbiamo promesso che Positanonews avrebbe fatto di tutto.. Oggi sui social network da Facebook a instagram e twitter. Stasera sul giornale rilanciamo l’appello . Aiutiamola a trovare una famiglia per “Zoe”, come ha chiamato ora la cagnolina.. Brava Jada per la tua sensibilità

Rieccoci qui..

Da qualche giorno si aggira questa cagnolina per le strade di Positano, si lascia avvicinare ed è molto ben educata.

Spero che non sia l’ennesimo abbandono, confido nel fatto che possa essere scappata.

Mi aiutate a condividere?

In questo momento si trova a casa di una signora che le ha offerto stallo, ma non può stare lì allungo.

Non ha chip e non è sterilizzata.

Femmina , circa un anno

Si trova a Positano.

Per qualsiasi informazione contattatemi 3663703901 altrimenti aiutatemi a condividere con la speranza di riportarla a casa

Grazie a tutti❤️