Positano, l’Amministrazione premiata da Legambiente come Comune riciclone per il 2018

L’Amministrazione di Positano premiata da Legambiente come Comune Riciclone per l’anno 2018.

Nella giornata di ieri, presso l’Università Federico II di Napoli, il Comune di Positano è stato premiato da Legambiente come Comune Riciclone, insieme ad altri 247 comuni della Campania, che nel 2018 hanno conseguito l’importante obiettivo di superare il 65% di raccolta differenziata.

Orgoglioso del premio ricevuto l’Assessore all’ambiente Giuseppe Guida: “ E’ un riconoscimento frutto di un lavoro costante e quotidiano svolto dall’Amministrazione in questi ultimi anni nel settore dell’ambiente, un processo di rinnovamento iniziato con la risoluzione del contratto al consorzio di bacino Sa2 ed il successivo appalto di servizio alla nuova società “l’Igiene Urbana”, che ha consentito innanzitutto di rinnovare l’intero parco automezzi, ormai obsoleto e di dare il via alle numerose campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, anche attraverso una nuova rimodulazione dei calendari di conferimento è stato possibile incrementare ancor di più la percentuale di rifiuti differenziati. Il premio Comuni Ricicloni è un riconoscimento importante per tutta la nostra comunità e per tutti i cittadini e le imprese e che collaborano con l’Amministrazione, con senso di civiltà e disponibilità.

Non si tratta di un traguardo, ma di un punto importante da cui ripartire per fare sempre meglio!!