Positano, la triste notizia della perdita di Vito Talamo

Oggi è un giorno di dolore per Positano, poichè è venuto a mancare il caro Vito Talamo, detto Vito o’ funtanier. Una persona davvero gentile, dal cuore immenso, cordiale e sempre sorridente con tutti. Vito si è spento serenamente ad 81 anni nell’affetto delle sue figlie, il genero e i nipoti. Le esequie muoveranno dalla dimora di Vito domani, martedì 22 ottobre alle ore 8:15 in direzione della Chiesa del SS. Rosario in Piazza dei Mulini per la celebrazione del rito funebre.

La redazione di Positanonews è sconvolta per la perdita del carissimo Vito. Porgiamo le nostre condoglianze a tutti i familiari.