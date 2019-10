Positano. La modella brasiliana Carla Araujo si gode una vacanza all’hotel San Pietro, conquistata dalla costiera amalfitana

La modella brasiliana Carla Araujo si è regalata dei momenti di vacanza a Positano dove ha soggiornato nell’hotel San Pietro. E si è divertita a postare le sue foto su Instagram in un abbigliamento adattissimo per la costiera amalfitana, con un abito sottoveste bianco ed in prezioso pizzo sangallo, il tutto completato da un cappello in paglia dalla larga falda come detta la moda di quest’anno. La sua bellezza si sposa meravigliosamente con quella del paesaggio alle sue spalle. La modella ha voluto visitare le stradine di Positano e le zone limitrofe, tra cui il famoso Fiordo di Furore dal quale è rimasta letteralmente conquistata.