Positano, la messa virale del Vescovo Ernesto Mandara “La Chiesa luogo dove si dicono più bugie” . Monsignor Mandara probabilmente non ci leggerà, non è su Facebook, su Instagram, su Twitter, non sta sui social network “Non sto su nessun media, anche il cellulare lo tiene la mia segretaria”. Lo troviamo coi capelli bianchi e tanta saggezza, si confida quando gli chiediamo perchè non torna qui a fare il Vescovo nella Diocesi Amalfi – Cava de’ Tirreni o nella vicina Sorrento – Castellammare di Stabia “Ho lasciato tutto a 14 anni per seguire la vocazione e vado dove mi dicono di andare, come ho sempre fatto”. Mandara è uno dei Vescovi che ha avuto fra i ruoli più importanti in Italia dal Vaticano, a Roma, poi nella Sabina “Vorrei costruire una chiesa li, ma ci vogliono i soldi.. Voglio essere seppellito li o al cimitero di Positano” E scherza con i nipoti per la messa alle 17,30 “Il prossimo nipote che si sposa la messa la facciamo alle 5..”. Bellissima la messa a cuore aperto, dopo un intervento di don Giulio Caldiero, Mandara si è rivolto agli sposi “Lo sapete quale è il luogo dove si dicono più bugie?” E dopo ha detto “La Chiesa”, per dire che l’amore deve essere un sentimento che parte dal cuore e con se stessi. Bellissimi ed emozionati gli sposi