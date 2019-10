Positano. La guida turistica “Lonely Planet” inserisce il Sentiero degli Dei e la Villa romana tra le bellezze nascoste della Campania

Positano. Un bel riconoscimento per la città della costiera amalfitana che vede due delle sue meraviglie inserite dalla guida turistica “Lonely Planet” nei tesori nascosti della Campania. Stiamo parlando del famosissimo Sentiere degli Dei e della storica Villa Romana, due gioielli di natura e di arte. La guida, in uno speciale dedicato proprio alla Campania, in un articolo dal titolo “Trekking e archeologia sulle tracce del vulcano” parla del Sentiero degli Dei, descrivendolo come uno dei percorsi di trekking più belli in Italia dal quale, immersi nel silenzio, si può godere della natura e degli impareggiabili panorami della Costiera Amalfitana lontani dal traffico. E poi passa all’altro capolavoro di Positano, la Villa Romana, situata – come riporta la guida – al centro del città, sotto l’oratorio della Chiesa di SS. Maria Assunta, quella contraddistinta dalla cupola ricoperta di maioliche. Positano indubbiamente può vantare molteplici bellezze, ma di sicuro il Sentiero degli Dei e la Villa Romana rappresentano i fiori all’occhiello della città, meta ogni anno di tantissimi visitatori. Il Sentiero amatissimo dagli appassionati di trekking e del contatto con la natura, mentre la Villa Romana attrae tutti coloro che provano interesse, o anche forte curiosità, per il mondo dell’arte e dell’archeologia. Due tesori che contribuiscono ancor di più a rendere Positano famosa non solo in tutta Italia ma nel mondo.