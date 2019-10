Positano, la foto del paesaggio virale su Instagram

Passion Passport è una delle tante pagine che raccontano di turismo su instagram, e perchè non farlo proprio della splendida Positano? La foto, divenuta ormai virale, è stata condivisa sul profilo di Passion Passport che vanta oltre un milione di followers, innamorati degli splendidi paesaggi di tutto il mondo. “We live to tell impactful stories about travel” ovvero “Viviamo per raccontare storie di viaggi di grande impatto”, questo è lo slogan di Passion Passport, e quale posto si poteva scegliere per raccontare viaggi di grande impatto, se non Positano.

La foto mozzafiato ritrae le caratteristiche abitazioni che sembrano abbracciare il mare della costiera, creando un effetto magico, infatti, chi pubblica la foto scrive proprio “There is definitely something magical there”, cioè “C’è sicuramente qualcosa di magico qui”, e come dargli torto.