Positano. La figura del Maestro Alberto Testa nel bellissimo ricordo di un nostro lettore: “Sei luce splendente”

Positano. Riceviamo e pubblichiamo un commovente e bel ricordo del Maestro Alberto Testa inviatoci da un nostro lettore che ha avuto il piacere e l’onore di conoscerlo personalmente.

Positano. Luce splendente, infinita cultura, saggezza e Sapere. Il Sole della cultura italiana! Questo, e molto altro, è stato il Maestro Alberto Testa! Primo critico italiano di danza, professore universitario, ballerino, coreografo, scrittore internazionale, letterato, uomo di cultura, organizzatore di eventi, ideatore del più grande Concorso e Premio di danza italiani; ma sopra ogni cosa, Maestro di vita!

Il dolore è logorante, ma crescere con la sua figura presente, costante e sempre disponibile è stato per me una fortuna ed un onore incommensurabile. Oggi la cultura italiana, ed il panorama tersicoreo, perdono uno dei suoi più grandi pilastri… se non il più grande. Un rivoluzionario, un innovatore, una persona che, nonostante i continui tentativi di affievolire la sua luce, ha continuato a “crescere” ed “irradiare” con il sorriso, sempre di più, fino alla fine.

Ho scritto e continuerò a scrivere di lui per tutti quello che non sono stati tanto fortunati come me.

Grazie… Grazie da noi; pochi eletti, che ti hanno seguito nelle tue molteplici avventure… a Positano, sulla spiaggia grande, alla Buca Di Bacco; in Italia, a Spoleto, Roma, Torino e nel mondo, I viaggi a Londra e Parigi. Tutto questo è stato possibile solo grazie a Rosalba De Lucia, te ne sarò eternamente riconoscente. Avventure fantastiche ed indimenticabili che, come tutte le cose belle, arrivano ad una fine.

Il firmamento della danza oggi brilla più forte che Mai!

Ad Maiora!