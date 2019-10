Positano e la Costiera amalfitana fra i posti più belli al mondo per fare Yoga. L’esempio de “La Selva” di Cristiano e Martha , che Positanonews ha rivelato ai media , con servizi poi ripresi da Repubblica e dal Corriere, e seguito, da oltre dieci anni . Un luogo meraviglioso , immerso nel verde, fra Montepertuso e Liparlati , di fronte al “vicino-lontano” Gianni Menichetti dell’Oasi Vallone Porto

A parlarne “The Travel” . Sottolinea come la Costa d’ Amalfi è uno dei luoghi più attraenti per il turismo. Alla Selva si praticano varie attività sociali e sportive, come il free climbing, dove sono stati campioni di tutto il mondo e si fanno attività di straordinario valore naturalistico oltre a prodotti salutari.

Ecco la classifica

Lanzarote, Spagna; Koh Phangan, Tailandia; Sacred Valley, Perù; Costiera amalfitana, Italia; Santa Teresa Beach, Costa Rica; Silver Island, Grecia; Rocky Mountains, Colorado; Hariharalaya, Cambogia; Sedona, Arizona; Himalaya, India.

Cristiano e Marta hanno una pagina dove parlano di aromaterapia e altro dove augurano con simpatia anche buon Halloween ecco come