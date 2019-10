Quando sei in un posto magico come Positano anche un cielo coperto di nubi minacciose e cariche di pioggia si trasforma in uno spettacolo dai colori affascinanti che non puoi fare a meno di ammirare. Ed il tramonto di questa giornata di ottobre, caratterizzata dalla forte pioggia alternata a momenti di sereno, disegna un quadro degno del migliore degli artisti. I colori sono quelli tipici di un tramonto autunnale ma a rendere il tutto ancor più bello sono le grosse nubi scure che popolano il cielo tinto di rosso. Ed anche il mare e la spiaggia si tingono dei colori del cielo regalando ai positanesi ed ai tanti turisti una cartolina bellissima.

