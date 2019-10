Positano, ecco la bella modella Allie Ayers

Continua la seconda estate di vip e celebrità a Positano. Nonostante ci troviamo sempre più vicini al mese di Novembre, in Costiera Amalfitana non accenna a fermarsi “l’ondata” di personaggi famosi che decidono di trascorrere alcuni giorni di vacanza negli unici territori della Divina. Positano rimane sempre una delle mete preferite.

Ultimo arrivo è quello della splendida modella Allie Ayers. Allie, come testimoniano le foto pubblicate sui social personali, è da alcuni giorni in paese:”Baci da Positano”, ha scritto su Instagram. La star e modella è molto conosciuta per il suo lavoro in particolare per quanto riguarda alcuni noti marchi di costumi da bagno. Conta su Instagram oltre 70 mila followers. Tante le aziende per cui ha lavorato: aziende come Gooseberry Intimates e Bissy Swim. E’ comparsa anche sulla copertina dell’edizione Swimsuit di Sports Illustrated nel 2018.

Classe ’93, Allie è stata giocatrice di pallacanestro (categoria State Championship) prima di intraprendere la carriera di modella e designer. Da molte sue interviste si evince che lei si considera una modella assolutamente fuori dal normale: si definisce una modella “midi”, infatti, ovvero una modella che non è canonicamente magra, né in carne da definirsi curvy. Come testimoniano tante foto che ha pubblicato sui profili ufficiali social, Allie è molto legata alla sua famiglia: moltissime, infatti, sono gli scatti che la ritraggono con i fratelli o i genitori.

Ancora una volta, quindi, la Costiera Amalfitana ed in particolar modo Positano, vengono scelte da vip e celebrità di tutto il mondo. Un segno che i nostri territori mantengono negli anni l’attrattiva che meritano, visto quello che possono offrire. Alcune settimane fa, la CNN, nella sua versione online, ha elencato i posti più affascinanti da visitare in Italia in autunno e tra questi è apparsa proprio la Divina. “La cornice da sogno delle strade collinari della Costiera Amalfitana che abbraccia il mare, acque turchesi, scogliere scoscese e limoneti terrazzati potrebbe essere il luogo più fotogenico in Italia”.