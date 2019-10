Positano , Costiera amalfitana. Ivan Rispoli .Un giovane DJ emergente positanese a soli sedici anni già comincia a farsi spazio, sarà uno dei protagonisti delle serate di Halloween a Sorrento. Studente del Liceo Classico P.V. Marone di Meta, sentiamo da lui cosa lo ha spinto a seguire questa passione ” Mi chiamo in arte Gisvan ,ho 16 anni e vivo a Positano già a cinque anni mia madre mi spinse a studiare musica – ci spiega Ivan -, cosi mi porto in una scuola dove scelsi di studiare batteria. Ho continuato fino nel 2013 dove poi decisi di intraprendere una carreria calcistica,

ma non fu la scelta migliore per me e mia madre.

un annetto dopo mia madre mi regalò una piccola console da dj e da li fu amore a prima vista, mi iniziai ad informare su cosa fosse il disc jocker e in cosa consisteva.

Notavo che lo facevo con un grande interesse e da li divenne la mia passione, il mio SOGNO nel CASSETO.

Iniziai a farmi notare un po avunque ed essere chiamato a piccole feste di compleanno e non solo. Con l’aiuto di mio nonno (grande musicista di fisarmonica) creiamo uno vero e proprio home recording dove tuttoggi

nascono le mie produzioni.” E la storia continua. Complimenti