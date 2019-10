Positano da instagram Sabrina Santamaria, Joan Palmaro e Laura Tobón Yepes . Uno sguardo sui social . Dalla perla della Costiera amalfitana su instagram si trovano decine di personaggi più o meno famosi , basta fare una ricerca comodamente seduti a casa anche da Milano e sul web si trovano influencer, vip, o personalità del mondo dello spettacolo o dello sport come la giovane tennista statunitense Sabrina Santamaria, che dopo alcuni giorni a Positano ora hanno deciso di immergersi nella cultura degli scavi di Pompei e nella tradizionale pizzeria a Napoli “Da Michele”.

Dall’America all’Europa in Francia abbiamo l’attrice Joan Palmaro Addict (2016), Errance (2014), e Strange Cookie (2016), alcuni suoi film . Poi Laura Tobón Yepes, dalla colombia, fisico mozzafiato, sta a Villa Tre Ville, giornalista , modella, ma anche stilista e imprenditrice, visto che si è inventata lei stessa una linea non disdegna la tv col programma “Say yes to Dress” di Discovery Home e you tube di cui alleghiamo un video

Positano, Amalfi e Capri continuano ad essere gettonate anche a fine ottobre per un’estate che sembra non finire mai. Instagram continua a fornire fiumi di foto e notizie, ma attenzione se spesso vengono riprese dal web non è detto che ci siano in questo momento. Heater Parisi, intervistata da Positanonews.it in esclusiva, mentre era a Positano, postava foto di Hong Kong per depistare i fan.. I social network sono una gran bella fonte, ma va sempre verificata, e va precisato che la notizia viene presa dai social , come facciamo noi di Positanonews, Facebook, Instagram, Twitter non rappresentano la realtà dell’attualità, rappresentano un post fatto in quel momento, siamo pur sempre in una realtà virtuale, dove lo spazio – tempo non sempre coincide.. Quel che è certo è che a Positano arrivano in tantissimi e le foto postate sono milioni , a testimoniare la bellezza unica del nostro posto.