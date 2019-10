Positano, incidente tra scooter e auto sulla statale

Questa mattina di domenica 20 ottobre è iniziata molto male, dato che ha visto il consumarsi di un incidente sulla strada statale a Positano. Il sinistro sarebbe avvenuto tra uno scooter ed un’auto, dove quest’ultima usciva dal parcheggio ed ha impattato con la vespa che sopraggiungeva. Il conducente del veicolo a due ruote è stato trasportato a Castiglione per contusioni al corpo e alle gambe ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Tempestivo l’intervento dei soccorsi e del 118 e dei vigili urbani. Si prevede un probabile rallentamento per la viabilità nei pressi del luogo dell’accaduto, ovvero località Canneto.