Positano, ecco gli orari del cimitero. Palumbo “A breve ultimo lotto e poi l’ascensore”

Positano, Costiera amalfitana. Si avvicinano i giorni dedicati maggiormente ai defunti. Abbiamo sentito in ESCLUSIVA per PositanoNews le parole di Antonio Palumbo, il Consigliere Comunale delegato ai lavori pubblici dall’amministrazione De Lucia , in questo caso per il cimitero. Per il cimitero sono stati completati tre lotti, ed è in corso l’appalto per ultimare il quarto lotto, ormai conosciuto dai positanesi come “Piramide”. I primi lavori di riqualificazione del cimitero riguardano la riqualificazione del suolo e delle varie stradine, sono stati effettuati da una ditta proveniente da Praiano, mentre si attende di ultimare i lotti ed il progetto ascensore.

“Abbiamo fatto dei lavori per riqualificare questo cimitero e ora li stiamo completando – spiega Palumbo -. Crediamo che nell’anno prossimo si completerà tutto, anche per il cimitero, con un progetto che creerà anche posti auto, si sta andando avanti superando tutte le problematiche”

Spesso PositanoNews si è trovata a raccontare una situazione infelice per gli abitanti del paese, specialmente chi ha disabilità motoria, i quali dovevano affrontare mille difficoltà per accedere al Cimitero e rendere omaggio ai propri cari scomparsi. Possiamo dire che quello dell’ascensore possa definirsi quasi un sogno realizzato da parte dei cittadini di Positano. E non solo.

Intanto ecco gli orari del cimitero, dipinti sulle caratteristiche piastrelle positanesi.