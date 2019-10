Positano, elezioni 2020: spunta il nome di Daniele Esposito. “Candidarmi a sindaco? Potrei…” ESCLUSIVA

Cresce il fermento per quanto riguarda le elezioni comunali previste per il 2020 a Positano. Sono passati ormai quasi quattro anni da quel maggio 2015 che videro trionfare l’attuale sindaco Michele De Lucia, il quale difatti raddoppiò il successo delle elezioni del 2010. Erano oltre cinquant’anni che ciò non avveniva a Positano.

Quel che è certo, a meno che non avverrà la famosa modifica legislativa di cui si è tanto parlato, De Lucia non potrà ricandidarsi per la terza volta e quindi è già cominciato il “totosindaco”. Diversi sono i nomi che hanno cominciato a trapelare. Tra questi l’attuale vice sindaco Francesco Fusco, l’assessore all’ambiente Giuseppe Guida e si è fatto anche il nome di Raffaele Guarracino, assessore alla viabilità. Un nome che si sta facendo avanti negli ultimi tempi è anche quello di Antonio Palumbo, capogruppo e mente politica ex di Forza Italia nella maggioranza.

Ma hanno cominciato anche a girare voci circa una possibile candidatura di Daniele Esposito, dell’associazione Macchia Mediterranea. L’associazione in questione, ricordiamo, è da anni attiva sul territorio per sensibilizzare maggiormente l’attenzione su alcune problematiche che affliggono il nostro territorio. Noi abbiamo ascoltato Esposito in esclusiva: “Candidarmi? Non credo di farlo – ci ha detto – Anche se con un team adeguato, forte, di alto livello, potrei pensarci…”.

Intanto, non è nuovo il nome di Carlo Cinque; così come si è parlato in maniera più insistente di Domenico Marrone, Mario Attanasio e Vito Cinque, anche se tutti e tre hanno categoricamente smentito l’ipotesi di una candidatura… Per quanto riguarda l’opposizione, anche Luca Vespoli ha fatto sapere che non intende candidarsi più, così come Francesco Mascolo uomo di fiducia di Domenico Marrone. Insomma, non manca pochissimo alle prossime elezioni comunali, ma l’impressione è che si entrerà a breve nel vivo, con nomi dei papabili sempre più certi. Noi vi terremo aggiornati come sempre.