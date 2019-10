Positano, elezioni 2020: c’è Giuseppe Fusco per una terza lista?

Crescono i rumors intorno ai possibili candidati, che scenderanno in campo per le elezioni comunali previste per il 2020 a Positano. C’è grande fermento intorno al “totosindaco”, che accompagna la formazione delle liste che si sfideranno la primavera dell’anno prossimo. Sono passati ormai quasi quattro anni da quel maggio 2015 che videro trionfare l’attuale sindaco Michele De Lucia, il quale difatti raddoppiò il successo delle elezioni del 2010.

Diversi nomi stanno trapelando in questi giorni, come quello di una possibile candidatura di Giuseppe Fusco, titolare di un’agenzia di navigazione, che insieme a Lorenzo Cinque, potrebbe presentare un terzo raggruppamento. Tra i tanti nomi che sono circolati negli ultimi tempi, c’è inoltre quello di Daniele Esposito, dell’associazione Macchia Mediterranea.

Il sindaco uscente Michele De Lucia, sta attendendo che venga vagliata in parlamento la legge per il terzo mandato: nonostante il dibattito sia stato riaperto, non è ancora sicuro che verrà approvata. Nella maggioranza si fa sempre più insistente il nome di Francesco Fusco come candidato sindaco, una volontà già fortemente espressa dalla stessa famiglia Fusco. Seguono poi le candidature di Giuseppe Guida, Raffaele Guarracino e Antonio Palumbo.

Molti pensano ad un albergatore, come i grandi sindaci del passato come Sersale e Attanasio. Sono usciti i nomi di Carlo Cinque, Mario Attanasio e Vito Cinque, tutti hanno al momento declinato. Sono in stand by Lorenzo Cinque, già nel direttivo degli albergatori Salerno e Campania, come pure l’architetto Romolo Ercolino, di cui si è parlato qualche mese fa, poi ci sono anche Ambrogio Carro o Gianmaria Talamo.

Antonio Vitiello per il Movimento 5 Stelle ha detto che ci si sta pensando. Nella minoranza Luca Vespoli ha già annunciato di non volersi candidare, così come Francesco Mascolo. Manuela Cuccurullo potrebbe essere l’unica figura femminile in circolazione fra i politici positanesi, mentre si parla anche di Carla Lauretano, già vice sindaco a Praiano o Tanina Vanacore pasionaria sui social. Giuseppe Milano potrebbe candidarsi invece con Giuseppe Guida. Anna Mandara, Beniamino D’Urso, Nino Lucibello, invece non hanno ancora sciolto le riserve sull’eventuale ricandidatura.