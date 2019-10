Positano. Domenica 20 ottobre Giornata Missionaria 2019 “Battezzati e inviati”

Positano. Nella Parrocchia Santa Maria Assunta domenica 20 ottobre si celebra la Giornata Missionaria 2019 “Battezzati e inviati”. Alle ore 10.30 dalle Chiesa dei Mulini partirà la sfilata missionaria. Seguirà la celebrazione della Santa Messa e la preghiera per i missionari nel mondo. I bambini ed i ragazzi di Positano parteciperanno alla recita missionaria. A conclusione una festa per tutti. Un appuntamento da non perdere per vivere un momento importante per tutta la nostra comunità.