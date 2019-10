Positano, DeviousMind vince per il progetto Neverland: ecco il videoclip dell’ultimo singolo

Nuova canzone di Francesco Collina in arte DeviousMind che nel video ufficiale mostra sullo sfondo le mura ed il panorama di Positano. A partire dalla Torre Clavel, la torre di fornillo che viene messa in risalto dai cambiamenti di luce in fase di produzione video. Il titolo della canzone è F&F(Devious Mind&DjFrenk46) – Fottetevi 3.0 in collaborazione con il reparto audio di DjFrenk46 ed Ivan Rispoli e post produzione video di Vittorio Apuzzo in arte Vittrix.

Il progetto F&F comprende due artisti positanesi cugini tra di loro: Francesco Michele Collina in arte DeviousMind e Francesco Gargiulo in arte DjFrenk46. I due artisti hanno fatto uscire un mese fa un progetto intitolato “Una settimana da addio” con un totale di 16 canzoni e il 10 ottobre 2019 (domani) usciranno con un ep di 7 canzoni intitolato Neverland. DeviousMind in un ultimo contest online intitolato Pushercontest si è classificato primo aggiudicandosi così varie sponsorizzazioni per il progetto Neverland. Auguriamo a Francesco e allo staff di crescere e di farsi notare dal grande pubblico.