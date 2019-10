Positano, davanti alla Chiesa spunta una frase misteriosa del rapper Gemitaiz

“She is beautiful, she speaks like Marilyn Monroe, she fucks like Marilyn Manson” questa è la frase scritta con un pennarello su di un pannello metallico proprio nei pressi della Chiesa di Positano, che tradotta significa “È bella, parla come Marilyn Monroe, sc*pa come Marilyn Manson”. Nella frase compaiono Marilyn Monroe, la nota attrice statunitense morta di overdose, ed anche Marilyn Manson, il cantante che forma questo pseudomino dal nome di Marilyn Monroe e dal cognome del criminale Charles Manson. Questa frase sembra proprio essere la traduzione di una citazione contenuta nella canzone “Giuro che” del celebre rapper romano Gemitaiz, molto apprezzato soprattutto dai più giovani. Probabilmente chi ha scritto questa frase l’ha fatto per una semplice dichiarazione d’amore, fatto sta che è diventato oggetto di critica per i cittadini di Positano che non conoscono l’origine di queste parole.