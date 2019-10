Positano, il corteo degli studenti in Piazza dei Racconti per “#io leggo perché”

Lunedì 21 Ottobre la scuola Secondaria di primo grado dell’istituto Lucantonio Porzio di Positano si è recata in corteo in Piazza dei Racconti per il contest “#io leggo perché”. Dopo la partecipazione vittoriosa dell’anno scorso ad un’iniziativa per bnoi nuova, è stato entusiasmante poter aderire nuovamente. Quest’anno è stato scelto il tema delle “emozioni” come elemento comune alle attività di tutte le classi. Le classi I A e I B hanno parlato dell’amore per la lettura e di che cosa trasmetta loro quest’ultima. La II A, invece, ha esposto le loro opinioni sui libri letti durante l’estate: le descrizioni sono state in grado di esprimere e trasmettere emozioni e non c’era da aspettarsi di meno, dato che i testi di cui ogni studente ha parlato erano stati traccia di una relazione. Infine, a chiusura della manifestazione, c’è stato il progetto delle terze: hanno mostrato al pubblico il loro “club del libro”. Ogni studente della III A ha condiviso opinioni e emozioni sul libro di Annalisa Strada “Io prima io dopo”, mettendo in risalto gli aspetti felici e spensierati e scoprendo anche gli aspetti più tristi e malinconici; la III B, invece, ha discusso del libro “Questa sono io” che parla di una ragazza, Viola, che si trova ad affrontare una difficile realtà. I ragazzi hanno trovato il libro molto avvincente tra momenti ironici e altri riflessivi. L’incontro si è concluso, poi, con l’esposizione dei disegni realizzati dalle seconde. Ma non dimentichiamo che “#Io leggo perché” è un’iniziativa nazionale che punta a donare libri alle scuole: l’obiettivo è di presentare un’idea originale, che ogni anno ha un tema differente, con la quale le scuole promuovono tra gli studenti la lettura. I referenti della scuola secondaria di Positano sono stati: la professoressa C. B. Ranaldi per le terze, i professori C. Amatruda e C. Fusco per la seconda e le prof. sse M. Cinque e A. Anastasio per le prime. I due “circoli di lettura” delle terze sono stati organizzati e diretti dalla professoressa C. B. Ranaldi anche grazie all’opportunità nata dalla vittoria del nostro istituto l’anno scorso: l’incontro con la scrittrice Annalisa Strada. Tutto il progetto è stato registrato da Chiara D’Amico, un’esperta nel campo della cinematografia. Inoltre, la Secondaria è stata sponsorizzata dalla libreria Mondadori Bookstore di Piano di Sorrento, che ha predisposto uno stand dove poter acquistare dei buoni per libri da donare alla biblioteca della scuola.