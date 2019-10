Positano. Il Comune saluta Renata Milo che oggi ha raggiunto il traguardo della pensione

Positano. Tantissimi auguri alla cara Renata Milo che oggi ha raggiunto il tanto atteso traguardo della pensione dopo aver svolto per anni con dedizione, passione e professionalità il suo impiego nell’Ufficio Protocollo del comune cittadino. Tutti noi la salutiamo con affetto ringraziandola per l’attività svolta. Ci rattrista sapere che da oggi non troveremo più il suo sorriso ad accoglierci nel palazzo comunale ma siamo felici perché questo rappresenta per lei un punto di inizio per una nuova vita finalmente con ritmi più tranquilli. Grazie di tutto Renata.