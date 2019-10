Due donne provenienti dall’Islanda, si sono giurate amore eterno in una meravigliosa cerimonia che ha avuto luogo quest’oggi a Positano. La Città Romantica della Costa d’Amalfi, si conferma meta mondiale d’eccezione per la celebrazione di matrimoni, con le sue location che rendono ancora più indimenticabili questi momenti speciali. Abbiamo infatti sentito gli invitati che hanno manifestato tutta la loro felicità nell’aver assistito al fatidico Sì, che si sono dette le spose, in una giornata fortunatamente baciata dal bel tempo. Gli ospiti inoltre ci hanno detto che ci seguiranno. Tanti auguri da Positanonews!

