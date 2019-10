Positano, una chiazza preoccupante invade il mare: ipotesi gasolio

Da alcuni minuti sul gruppo Facebook di Problematiche Positano sono state condivise alcuni scatti preoccupanti, che raffigurano il mare di Fornillo in zona Punta Campanella, letteralmente invaso da una chiazza scura che sembra proprio essere del carburante, probabilmente rilasciato da qualche imbarcazione. Non si conosce l’origine di questo gasolio ma probabilmente è stato scaricato illegalmente in mare per evitare i costi di smaltimento. Intanto si spera in un pronto intervento da parte delle autorità affinchè le nostre acque tornino ad essere limpide ed nvitiamo chi di competenza ad aumentare i controlli marittimi al fine di evitare queste spiacevoli vicende che condizionano negativamente la nomea dei nostri splendidi mari.