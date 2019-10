Positano, Ceramica Assunta come Hollywood

Ceramica Assunta è un’azienda che produce ceramiche a Positano dal 1948. Le ceramiche sono realizzate con tanto amore, passione e dedizione, con l’intento di creare qualsiasi oggetto in una vastissima gamma di decorazioni per arricchire la vostra casa con prodotti adatti ad ogni esigenza specifica. Inoltre, è possibile anche acquistare online e ricevere queste splendide ceramiche tramite spedizioni in tutto il mondo, grazie ai corrieri più affidabili.

Grazie a Ceramica Assunta, la nostra Hollywood è qui! Infatti, la parete esterna del negozio di Ceramica Assunta, a Positano, è decorato con gli splendidi prodotti artigianali. La Hollywood Walk of Fame (traducibile in italiano in “passeggiata hollywoodiana della celebrità”) è un lungo marciapiede sul quale sono incastonate migliaia di stelle a cinque punte che recano i nomi di celebrità onorate per il loro contributo all’industria dello spettacolo statunitense, e sono innumerevoli i turisti che ambiscono a fotografarsi su questo spettacolare percorso. Proprio come ad Hollywood, anche a Positano molti passanti si fotografano dinanzi alla splendida parete di Ceramica Assunta, ricca di colori brillanti e prodotti di notevole qualità.

Tra migliaia di turisti che ogni giorno si accingono a fotografarsi dinanzi al commercio di Ceramica Assunta, spicca sul profilo Facebook una foto virale di Aline Adita, una cantante e influencer di Tokyo che ha realizzato questo splendido scatto proprio con la parete di Ceramica Assunta come sfondo.

Tra l’altro Ceramica Assuna vanta un profilo Instagram non di poco conto. Infatti riescono a racchiudere la bellezza dei prodotti e dell’arte made in Positano, in fotografie mozzafiato, che colgono l’attenzione non solo della gente del posto, ma anche dei turisti: il profilo Instagram di Ceramica Assunta vanta oltre 12 mila seguaci.

Tanti hanno già scelto la bellezza dei prodotti artigianali di Ceramica Assunta: ristoranti, alberghi, case private… In tutti luoghi, ormai, non può mancare l’arte della ceramica positanese.