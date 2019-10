Positano. I Carabinieri vigilano sulla sicurezza in strada, scattano i controlli per decine di moto

Positano. Da sempre la Strada Statale 163 Amalfitana è una delle arterie preferite dai motociclisti che, troppo spesso, non rispettano le norme della Codice della Strada e la percorrono a velocità sostenuta incuranti delle tante curve che limitano notevolmente la visibilità ed andando in questo modo a rappresentare un pericolo per se stessi e per gli altri centauri ed automobilisti che possono incontrare. Non dimentichiamoci, infatti, che la maggior parte degli incidenti stradali, spesso gravi ed anche mortali, verificatisi lungo questa strada panoramica, sono causati proprio dalle moto che sfrecciano ad alta velocità sorpassando altri mezzi in modo incauto e pericoloso. Ed oggi i Carabinieri sono scesi in campo per controllare decine di moto fermate lungo la Statale. Ci auguriamo che questo possa costituire un deterrente per i centauri e che simili controlli diventino sempre più frequenti per tutelare la sicurezza di chi ogni giorno percorre la Statale Amalfitana.