Positano, cade masso su auto in sosta a Nocelle

Ancora una volta ci troviamo a dover parlare di frane a Positano. Qualche giorno fa sono caduti grossi massi su un’auto in sosta a Nocelle, nei pressi del parcheggio. L’auto, come si può ben vedere dalle immagini, è rimasta gravemente danneggiata.

Non è la prima volta che ciò accade nella zona: ultimi episodi alla fine di questa estate, con massi che hanno sfondato i parabrezza di diversi veicoli. Stessi episodi a Montepertuso e a Praiano. Insomma, un problema che sicuramente non va sottovalutato e che noi di Positanonews abbiamo sempre segnalato. Episodi di frane di questo tipo sembrano quasi essere all’ordine del giorno e ciò non può essere tollerato. Per ora non ci siamo mai dovuti trovare a dover parlare di tragedie, ma cosa bisogna aspettare? Davvero deve scapparci il morto per far sì che la situazione venga riportata alla normalità?

Siamo sempre a disposizione per segnalazioni, nella speranza che il tutto venga risolto al più presto.