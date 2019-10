Positano – Brasile: Auguri a Luan e Jannaina dai colleghi di lavoro di Chez Black e Rada. I due brasiliani, infatti, lavoravano entrambi in questi locali, quindi in occasione di un giorno talmente importante, gli ex colleghi di lavoro non potevano far altro che augurargli il meglio per questa nuova avventura. Uniti dalla grande forza dell’amore riuscirete a superare qualsiasi difficoltà rendendo ancora più forte il vostro sentimento. Infiniti auguri per una serena e felice vita insieme.

Congratulazioni per aver coronato il vostro grande sogno. Auguri di cuore anche da Positanonews.