Positano, bloccata la viabilità per le strade interne

A Positano da alcuni minuti è tutto bloccato tra le strade interne del paese. C’è un vigile che dirige il traffico sulla strada statale, ma fa defluire il traffico soltanto sulla strada principale, bloccando tutta la circolazione dei veicoli all’interno. Se la situazione non migliora si prevede che il traffico arrivi addirittura ai Mulini. Una domenica alquanto caotica in quel di Positano, che a quanto pare, deve tutto ciò a diversi autobus che si sono fermati per far scendere i passeggeri, ed anche ad un autobus sita in sosta proprio nei pressi dell’incrocio.