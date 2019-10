Positano, autobus SITA travolge un cittadino: l’uomo è furioso sui social

La SITA ne ha combinata una grossa, oltre ad aver bloccato il traffico per aver messo in strada un autobus ormai obsoleto. Come se non bastasse, ieri, sabato 5 ottobre, in serata, un uomo di Positano ha pubblicato alcune foto di una ferita che gli ha causato un autista a bordo di un autobus della SITA, dopo averlo investito in località Colli di Fontanelle. L’uomo per fortuna ha subito meno danni possibile, ma stando a quanto egli dichiara, l’autista dell’autobus viaggiava a velocità sostenuta e non si è nemmeno fermato per sincerarsi delle condizioni dell’uomo ferito. Positanonews ovviamente si schiera dalla parte dell’uomo investito, il quale ha nettamente ragione su quanto accaduto.