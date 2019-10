Anteprima Positano, Costiera Amalfitana. Oggi giornata no per il traffico e per gli autobus, questa volta l’autobus è turistico ed è scivolato sulla S.S. 163 bagnata per la pioggia mattutina, precisamente a Tordigliano ( Vico Equense ) in direzione Positano, il traffico è tutto bloccato da e verso Piano di Sorrento ( Napoli ) .

Strano come abbia perso il controllo, potrebbero essere anche i freni, si attende il carro attrezzi.