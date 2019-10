Positano, autobus ferisce un cittadino: l’uomo è furioso sui social

Positano, Costiera amalfitana ieri, sabato 5 ottobre, in serata, un uomo di Positano ha pubblicato alcune foto di una ferita che gli ha causato un autobus della , dopo averlo investito in località Colli di Fontanelle. L’uomo per fortuna ha subito meno danni possibile, ma stando a quanto egli dichiara, l’autista dell’autobus viaggiava a velocità sostenuta e non si è nemmeno fermato per sincerarsi delle condizioni dell’uomo ferito. Positanonews ovviamente si schiera dalla parte dell’uomo investito, il quale ha nettamente ragione su quanto accaduto.

G. S. risentito da Positanonews ha poi detto di star bene e di non essere certo su quale autobus possa averlo colpito per cui si visioneranno le telecamere