Positano. Per amore della verità, il sindaco Michele De Lucia risponde ad alcuni operatori sul problema traffico

Positano. Il sindaco Michele De Lucia risponde ad alcuni operatori sul problema traffico. Ecco le parole del primo cittadino:

Per amore della verità mi preme specificare alcune cose: la viabilità è un grande problema e finalmente si è passati dalle solite chiacchiere ai fatti, anche grazie alla coesione di buona parte della Costiera, compreso associazioni ed imprenditori. Quest’ultimi raccogliendo addirittura più di 10.000 firme! Ma che il flusso dei pullman diretti in Costiera passi da Positano per arrivare in altri Comuni non è più tollerabile e questo sia per la scarsa sicurezza, sia per l’inquinamento ambientale ma anche per la vivibilità e per i costi che deve sostenere la nostra comunità. Ricordo a tutti che il Comune di Positano ha gli ausiliari del traffico dalle ore 8:00 alle 18:00, tutti i giorni dal mese di aprile a novembre! Tornando alle c.d. “finestre” se esistono è solo per venire incontro alle esigenze dei Comuni di Minori e Maiori. Per ciò che concerne gli alloggiati, invece, nelle strutture ricettive, come ho già detto, non bisogna mentire perché sono considerati al pari dei residenti. Inoltre, un altro punto fondamentale che mi preme sottolineare è che la Regione si è impegnata a modificare le autorizzazioni del TPL al minimo, diminuendo così in modo sostanziale il passaggio degli autobus. Infine, per quanto riguarda l’interno del paese, già da quest’anno abbiamo ridotto le misure dei MINIBUS. Pertanto, in attesa di una zona ZTL, sicuramente ancora più restrittiva, noi difenderemo questo provvedimento ove mai venisse impugnato, ma sinceramente mi auguro che ciò non avvenga. Resto sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento ma voglio specificare che ovviamente non credo che con questo provvedimento il problema viabilità sia del tutto risolto ma che sicuramente è stato fatto un importante passo in avanti.